Paris : des croix gammées taguées dans un skatepark

Des croix gammées rouges ont été découvertes dans le skatepark du parc Martin Luther King du 17ème arrondissement de Paris samedi matin, rapporte France Bleu Paris.

Quatre tags antisémites. Les riverains de l'arrondissement ont découvert quatre croix tracées sur les installations du skatepark. La police a fait les premières constatations avant que les services de propreté de la ville ne viennent effacer les inscriptions. Le maire du 17ème arrondissement, Geoffroy Boulard a condamné ces actes antisémites sur son compte Twitter, la qualifiant d'"ignominie mortifère".

"Je me rendais au sport quand j'ai vu une première croix gammée sur le skate park. Il y en avait d'autres. J'en ai vu au moins quatre." Une amie vient de m'envoyer cette photo. C'était ce matin dans le parc Martin Luther King, dans le 17e arrondissement de #Paris #antisemitisme pic.twitter.com/FOkeGojiCW

Parc Martin Luther King⁠ ⁠ : l’ #antisemitisme pose sa marque abjecte et ignoble. Je condamne avec la plus grande fermeté cette résurgence d’une haine infondée. Ensemble, nous viendrons à bout de cette ignominie mortifère #çasuffit

Une multiplication d'actes antisémites. Alors que les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018, de nombreux tags de ce type ont été recensés dans la capitale ces dernières semaines. "Sale juif", "dehors" et une croix gammée à l'envers ont été par exemple inscrits au marqueur sur la porte en bois d'un immeuble de la rue d'Alésia, dans le 14ème arrondissement.

Une croix gammée taguée à l'entrée du domicile d'un couple âgé à Lille

Martine Aubry condamne. Une croix gammée a été découverte à Lille dimanche matin sur la porte d'entrée du domicile d'un couple âgé, qui a porté plainte, a indiqué la mairie. "C'est avec un profond dégoût que j'ai découvert la présence d'une inscription antisémite sur le domicile d'un couple lillois. Je condamne cet acte ignoble et adresse mon soutien aux victimes et à toute la communauté juive. La Ville porte plainte et se constitue partie civile", a tweeté la maire (PS) Martine Aubry, qui a rencontré le couple.

Un couple qui n'est pas de confession juive. Ce couple très âgé, qui vit dans le quartier de Fives et qui n'est pas de confession juive, a porté plainte et la mairie a fait retirer l'inscription, a déclaré Martine Aubry et son service de presse. Cette croix gammée, dessinée au marqueur noir sur la porte d'entrée qui donne sur la rue, a été découverte peu avant 7 heures par la police.