Paris : cinq blessés dont un grièvement après une rixe dans le 16e arrondissement

Vers 17h40, mardi après-midi, une bagarre a éclaté à l'angle des rues Sarrail et Molitor, non loin du lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris. Cette rixe a impliqué une dizaine de personnes. Le premier bilan fait état de cinq personnes blessées, dont une grièvement. La minorité de quatre d'entre elles a été établie, les âges s'établissant entre 16 et 17 ans.

Au moins trois blessés par arme blanche

Au moins trois des victimes ont été blessées par arme blanche. Une enquête a été ouverte des chefs de tentative d'homicide volontaire. Les investigations sont confiées à la sûreté territoriale de Paris, a indiqué la préfecture.

Plusieurs rixes entre jeunes ont eu lieu ces dernières semaines à Paris et dans sa région, la dernière datant de lundi soir à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, où deux jeunes ont été grièvement blessés. L'un d'entre eux se trouvait mardi soir dans le coma.