Paris : cinq blessés dans l'explosion d'un appartement, selon les pompiers

Cinq personnes ont été blessées samedi après-midi dans une explosion survenue dans un appartement dans le nord de Paris et l'une d'elles a été prise en charge en "urgence absolue", sans que son pronostic vital soit engagé, a-t-on appris auprès des pompiers. L'explosion, non suivie d'incendie, est survenue vers 14h30 au 26 rue du Nord, dans le 18e arrondissement, dans un appartement dont la façade a été soufflée par la déflagration, a précisé à l'AFP la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), confirmant une information du Figaro.

Une centaine de pompiers engagés

Quatre personnes ont été prises en charge en "urgence relative" et une cinquième en "urgence absolue" mais "son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué cette source, qui n'avait pas d'information sur les causes de l'explosion. Au plus fort de l'intervention, une centaine de pompiers, appuyés par une vingtaine d'engins, ont été engagés, selon la BSPP. "Les faits ne sont pas du tout de la même ampleur que ceux de la rue Saint-Jacques", a souligné un porte-parole des pompiers de Paris.

Le 21 juin, dans cette artère du 5e arrondissement, un immeuble abritant une école de mode s'est effondré à la suite d'une explosion ayant provoqué un incendie, faisant trois morts et plusieurs dizaines de blessés.