Oise : dix stèles juives dégradées dans un cimetière militaire allemand

Dix stèles juives ont été découvertes dégradées mercredi dans le cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale à Moulin-sous-Touvent (Oise), a annoncé la préfecture. La gendarmerie nationale a "immédiatement diligenté une enquête" et le parquet de Compiègne a été saisi des faits, a ajouté la préfecture de l'Oise. Le parquet a ouvert une enquête pour "violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion", a-t-il précisé à l'AFP.

Des "actes abjects"

Ce cimetière "regroupe 1.903 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la Première Guerre mondiale", a détaillé la préfecture. La préfète de l'Oise, Catherine Séguin, a condamné dans ce communiqué des "actes abjects" à l'encontre "de soldats morts durant la Grande Guerre" et a adressé un "message de soutien et de paix aux descendants" des soldats dont la tombe "vient d'être profanée".

Plus de 1.500 actes ou propos antisémites ont été recensés en France depuis le début de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas en Israël, le 7 octobre, a indiqué récemment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.