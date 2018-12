Nord : cinq personnes intoxiquées après un barbecue dans un appartement

Ils souhaitaient faire chauffer un tajine. Mais vendredi, cinq personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone après avoir fait fonctionner un barbecue dans un appartement de Denain, dans le Nord, portes et fenêtres fermées.

Deux blessés graves. La Voix du Nord précise trois personnes ont été légèrement blessées et ont été transportées au centre hospitalier de Valenciennes. Deux autres personnes ont été plus gravement blessées et ont été transférés au centre hospitalier de Lille. Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés et les habitants de l'appartement ont dû être relogés.