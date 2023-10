Nice : son locataire ne paie pas le loyer, le propriétaire décide de squatter l'appartement

Il squatte... son propre appartement. Après plusieurs mois de loyers impayés de la part de son locataire, un propriétaire niçois a décidé de squatter le bien qui lui appartient, relate le quotidien Nice-Matin. Pour l'homme de 29 ans, les problèmes ont commencé dès les premiers mois de location. Après avoir acheté le bien, situé sur la promenade des Anglais, en octobre 2022, et l'avoir remis à neuf, il accepte de le louer en février 2023 à "un entrepreneur qui avait l'air très bien", explique le Niçois à Nice-Matin.

"C'est nous qui étions dans la galère"

Dès le premier mois, l'homme tarde à payer le loyer et trouve des excuses pour éviter de croiser le propriétaire. Si l'homme de 29 ans parvient, tant bien que mal, à recevoir les loyers jusqu'au mois d'août, depuis plus rien. "C’est nous qui étions dans la galère, ce n’était plus possible", détaille l'homme, qui explique avoir des difficultés pour rembourser le crédit et les charges de l'appartement en question.

Pour toutes ces raisons, il a décidé, mercredi dernier, d'"investir les lieux", sans effraction. Pour éviter d'être expulsé, il a attendu 48 heures puis a changé les serrures, avant de prévenir le locataire. Une décision risquée puisque ce dernier lui aurait envoyé "des menaces de mort, des insultes". Le locataire indélicat serait également venu avec des amis, "ils ont essayé de forcer le volet, car l’appartement est au rez-de-chaussée. Puis ils ont tenté d’ouvrir la porte avec une perceuse", raconte le propriétaire, qui insiste : "C'est la seule solution que j'ai trouvée".

La police a été prévenue, et le locataire a pu récupérer ses affaires. Depuis, le propriétaire de 29 ans a décidé de ne plus sortir de l'appartement, qu'il aurait récupéré "dans un état déplorable". Reste à savoir si la justice lui donnera raison.