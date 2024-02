Nancy : les transports suspendus après des agressions

Les transports en commun sont suspendus mercredi à Nancy après des agressions visant des conducteurs d'autobus, a annoncé le réseau des transports de l'agglomération. "En lien avec les deux agressions récentes sur des conducteurs et pour assurer la sécurité du personnel, les services sont suspendus sur l'ensemble du réseau pour toute la journée", a annoncé le Réseau Stan, filiale de Keolis, sur le réseau social X. "Reprise de la circulation jeudi".

➡️En lien avec les 2 agressions récentes sur des conducteurs et pour assurer la sécurité du personnel :

Les services sont suspendus sur l'ensemble du réseau pour toute la journée du mercredi 28/02.

Reprise de la circulation jeudi 29/02.

Droit de retrait

Une porte-parole de Keolis Grand Nancy a précisé à l'AFP qu'un conducteur avait été blessé mardi à l'arcade sourcilière après avoir freiné d'urgence pour éviter un piéton. Après avoir craché sur le véhicule, ce dernier est monté à bord du bus et a frappé le chauffeur, a rapporté la porte-parole. "Nous avons demandé aux conducteurs de remonter leur vitre anti-agression" qui les sépare des passagers, a-t-elle ajouté. Samedi, un conducteur qui ramenait son bus au dépôt avait eu une confrontation avec un automobiliste qui avait frappé son véhicule à l'aide d'un marteau. L'employé n'avait pas été blessé mais a été très choqué, selon la porte-parole.

A la suite de ces agressions, une dizaine de chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait mercredi à l'aube à la prise de service et Keolis a préféré suspendre l'ensemble du service. "Nous ne tolérerons plus ces comportements violents", a écrit le syndicat UST Keolis Grand Nancy dans un communiqué, appelant les agents qui le souhaitent à se mettre en retrait. Dans un communiqué, la Métropole du Grand Nancy (MGN) "fait part de son soutien aux conducteurs concernés" et prend acte "de leur décision de suspendre" le service.