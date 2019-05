Nancy : deux jeunes basketteurs sauvent la vie d'un troisième en plein match

Deux basketteurs d'une vingtaine d'années ont sauvé la vie d'un troisième jeune sportif, fin mars, lors d'un match entre les équipes de deux quartiers de Nancy, rapporte dimanche L'Est Républicain. Hamza, 19 ans, a en effet été victime d'un arrêt cardiaque alors que son équipe opérait un repli défensif. Voyant son coéquipier s'effondrer et commencer à convulser, Adam, qui a été pompier volontaire pendant deux ans, l'a placé en position latérale de sécurité tout en lui parlant, pour le maintenir éveillé.

Massage cardiaque, bouche à bouche et défibrillateur

Lorsque, quelques secondes plus tard, Hamza a cessé de respirer, Tom, un joueur de l'équipe adverse, a rejoint le sauveteur improvisé pour l'aider à pratiquer un massage cardiaque, faire du bouche à bouche et administrer une charge de défibrillateur au jeune homme. Les deux basketteurs on été si efficaces que lorsque les secours sont arrivés, Hamza s'était remis à respirer.

Quelques semaines plus tard, le miraculé ne se souvient de rien. "Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je pensais simplement avoir fait un malaise, et là on m'explique que j'ai fait une mort subite et que c'est mon pote qui m'a sauvé", a-t-il confié à L'Est Républicain.

Quant aux deux sauveteurs, félicités en personne par le maire de Nancy, ils sont désormais les héros de leurs clubs respectifs. Adam s'est en outre vu promettre un coup de pouce pour l'aider à réaliser son rêve, devenir pompier professionnel.