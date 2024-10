Mort du cycliste à Paris : «un usage de l'espace public à réguler», selon Nuñez

Il y a "tout un usage de l'espace public à réguler" et "c'est ce que nous faisons", a souligné jeudi le préfet de police Laurent Nuñez après le décès mardi d'un cycliste à Paris écrasé par un automobiliste. "Il y a un développement des modes de transport sur le vélo, les trottinettes, les motocyclistes, les motos" et donc "un usage qui est de plus en plus partagé de l'espace public à Paris", a-t-il dit sur BFMTV et RMC.

Une enquête pour meurtre ouverte

"C'est la volonté de la maire de Paris, c'est une volonté politique" et aussi "les habitudes des Parisiennes et des Parisiens de plus en plus". Il y a donc "tout un usage de l'espace public à réguler", a affirmé le préfet de police. "C'est ce que nous faisons", a-t-il assuré, évoquant des contrôles routiers menés "régulièrement, à la fois pour prévenir et réprimer les infractions" qui concernent véhicules automobiles et cyclistes.

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la mort du cycliste mardi en fin d'après-midi, boulevard Malesherbes (8e), "après un différend avec le conducteur d'un véhicule" SUV, a détaillé à l'AFP le parquet de Paris. Le conducteur, âgé de 52 ans, a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Sa garde à vue a été prolongée mercredi en fin de journée, a indiqué jeudi le parquet de Paris.

"Il y a une enquête qui est ouverte pour des faits qui laissent à penser que l'acte aurait pu être volontaire. Donc il faut mettre ce fait très grave de côté, ne pas en tirer de constat sur l'usage de la voie publique à Paris pour autant", a estimé Laurent Nuñez. Interrogé sur les violences entre usagers de la route, il évoque "des motifs extrêmement futiles, ce qui semble être le cas au cas d'espèce".

Le nombre d'accidents concernant les "usagers vulnérables" baisse depuis le début de l'année

Selon lui, "le nombre d'accidents, le nombre de blessés concernant ce qu'on appelle les usagers vulnérables", dont les cyclistes et les piétons, "baissent depuis le début de l'année de "4% à 25% en fonction de la catégorie d'usagers vulnérables. Sur la question de la régulation des SUV demandée par des élus, le préfet de police a dit ne pas vouloir "rentrer dans ce débat-là". "C'est une mesure qui concerne la ville de Paris", dit-il.

Environ 200 personnes se sont rassemblées mercredi soir place de la Madeleine à Paris pour rendre hommage à la victime, un cycliste de 27 ans prénommé Paul, selon l'association Paris en Selle, qui l'a décrit sur X comme un "adhérent actif", et la ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), où il habitait. Il "avait fait du développement du vélo un engagement de sa vie, rédigeant notamment le livre blanc pour les piétons et les cyclistes de Saint-Ouen, qui a largement inspiré l'action publique dans le déploiement des mobilités douces à l'échelle de la ville", a souligné la municipalité dans un communiqué.

En 2023, 226 cyclistes sont morts sur les routes de France, dépassant pour la troisième année consécutive le seuil des 200 morts.