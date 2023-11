Mort de Thomas : un militant d'ultradroite blessé lors du défilé à Romans-sur-Isère

Un jeune militant de la mouvance d'ultradroite a été frappé et blessé pendant un défilé cagoulé organisé samedi soir à Romans-sur-Isère en lien avec la mort du jeune Thomas à la fin d'un bal dans la Drôme, a annoncé dimanche la préfecture.

Ce jeune membre de l'ultradroite, venant de Mayenne, a été "sorti de sa voiture de force", puis "tabassé", son véhicule "brûlé" et "il a été fortement contusionné", a déclaré le préfet de la Drôme Thierry Devimeux au cours d'un point de presse relayé par BFM TV et France 3. "Ses jours ne sont pas en danger", a-t-il dit en condamnant "avec force" les excès de violences liés au drame de Crépol, un petit village où le jeune Thomas, 16 ans, a été tué et huit personnes blessées à l'arme blanche il y a une semaine.

Une vingtaine d'interpellations

Une petite centaine de militants d'ultradroite armés de bâtons ont défilé samedi soir à proximité du quartier de la Monnaie derrière une banderole "Justice pour Thomas, ni pardon, ni oubli", selon des images diffusées sur les réseaux sociaux par cette mouvance.

Les forces de l'ordre ont repoussé ceux qui étaient "venus en découdre" avec les jeunes du quartier, une vingtaine d'interpellations suivies de 17 gardes à vue ont permis que le calme revienne, selon une source policière. Les militants, tous jeunes, sont venus de différentes villes de France, Besançon, Paris, Montpellier ou Nantes, selon la même source.

Un nouveau rassemblement non autorisé est prévu dans le centre de Romans-sur-Isère dimanche

Ce défilé coïncidait avec la présentation au parquet de Valence des suspects accusés d'avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort de Thomas. Neuf jeunes, dont trois mineurs, ont été mis en examen, six placés en détention et trois remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Un nouveau rassemblement non autorisé est prévu dans le centre de Romans-sur-Isère dimanche à la mi-journée, selon une source policière. Les forces de l'ordre ont déployé à peu près le même dispositif que la veille pour prévenir d'éventuelles violences, selon cette source.

Une montée des tensions depuis les violences de Crépol

La maire de la ville, Marie-Hélène Thoraval (LR) a appelé dimanche à "se mettre autour de la table et à travailler autrement (...) face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses" à Romans et dans d'autres villes, en estimant que la délinquance trouvait "ses racines dans la radicalisation" et le "trafic de drogue". Nourries par des prises de positions virulentes de l'extrême droite et de la droite sur le thème de l'insécurité et de l'immigration, les tensions sont montées depuis les violences de Crépol. Dans la matinée de samedi, une mosquée de Valence a reçu un courrier islamophobe évoquant le drame et des tags ont été découverts sur les murs de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Une grande marche blanche à la mémoire de Thomas a réuni plus de 6.000 personnes mercredi à Romans-sur-Isère, avant ses funérailles, célébrées vendredi en présence de 2.000 personnes. Ce weekend, le monde du rugby, un sport qu'il pratiquait lui rend hommage avec une minute de silence lors de toutes les rencontres.