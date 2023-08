Mort de Gérard Leclerc : Didier Barbelivien rend hommage au journaliste tué dans un crash d'avion

Le journaliste Gérard Leclerc, grande voix d'Europe 1, est décédé dans le crash d'un petit avion de tourisme qu'il pilotait mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique). De nombreux responsables politiques, chefs de partis, élus de tout bord, ainsi que des confrères ont rendu hommage au journaliste.

"Un grand journaliste politique"

"Gérard Leclerc était un grand journaliste politique. Cultivé, rigoureux, élégant. Il aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews, j'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre", a écrit sur le réseau X (ex-Twitter) l'ex-président François Hollande.

"Vive émotion en apprenant la disparition de Gérard Leclerc dans un accident d'avion. Il était un immense journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière chez France Télévisions", a déclaré sur la même plateforme le président du parti Les Républicains Eric Ciotti.

Un homme "bienveillant, souriant, généreux"

Ami de longue date de Gérard Leclerc, Didier Barbelivien, chanteur et animateur sur Europe 1, confie être sous le choc. "Je n'arrive pas à m'imaginer qu'il a disparu. C'est bizarre. Je ne me fais pas au truc. On s'est connus, on était étudiants. J'ai vécu tous les trucs médiatiques avec lui. L'actualité du pays ou du monde m'a toujours été bercée avec Gérard, à un moment ou à un autre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Peut-être que je réaliserai quand on ira à la messe, aux obsèques", a-t-il témoigné au micro d'Europe 1 avant de se rappeler l'homme "bienveillant, souriant" qu'il était.

"On pouvait se chamailler avec lui. Ça ne durait jamais. Il n'y avait pas de ressentiment. C'était un type généreux, courageux quand il défendait ses idées. Je me souviens, il ne lâchait pas le morceau. Il voulait absolument vous convaincre de son avis. Quelques fois, il y arrivait, quelques fois, il n'y arrivait pas. Mais tout ça était fait avec une profonde humanité", se remémore-t-il.

Figure de la télévision

Figure de la télévision, demi-frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc avait démarré sa carrière de journaliste à la radio, sur Europe 1 (1978-85) puis RMC (1985) avant de passer trois décennies dans le service public, dont près de vingt ans sur le deuxième chaîne.

Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, tour à tour chef du service économique et social, éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction... Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3 (2007-09) avant d'être nommé président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) (2009-15). Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews.

Le journaliste était marié à Julie Leclerc (Chantal Séloron à la ville), voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants.