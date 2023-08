Surtourisme : à la Baule, tous les moyens sont déployés pour assurer les meilleurs séjours aux vacanciers

Nous sommes déjà à la moitié du mois d'août et les vacances d’été battent leur plein. Si certains partent à l’étranger pendant la période estivale, d’autres restent en France et se dirigent évidemment vers le littoral. Et alors que certains profitent, bronzent, font du shopping ou sortent faire la fête, d'autres travaillent sans relâche, dans les collectivités locales, dans le seul but d'assurer de beaux séjours aux vacanciers.

À la Baule par exemple, le marathon touristique dure depuis déjà quelques semaines. "Le cri de soulagement finalement, c’est tous les soirs… C’est pas à la fin de la saison", ironise le maire Franck Louvrier. En effet, la fréquentation estivale représente 180.000 habitants au lieu de 18.000 à l’année. L'élu se donne donc du fil à retordre chaque été pour que les vacances de chacun se déroulent au mieux. "L'enjeu majeur, d’abord, c’est la sécurité. Il faut plus de contrôles, c’est la raison pour laquelle nous avons plus de 200 caméras qui sont développées sur la ville, une compagnie de CRS qui vient renforcer la police nationale et municipale", affirme-t-il.

>> LIRE AUSSI - Tourisme : pourquoi la commune de La Baule demande aux habitants de loger des saisonniers

50 maitres nageurs et 100 saisonniers

Mais la sécurité sur terre n'est pas la seule préoccupation : elle est toute aussi importante dans l'eau ! C'est pourquoi 50 maîtres-nageurs et sauveteurs ont été embauchés aux côtés de 100 saisonniers répartis dans tous les services. Ainsi, pour Franck Louvrier, il était également important de garantir assez de personnel pour répondre à l'affluence des visiteurs. "Il y a plus de consommation. Tous les services de la ville sont mobilisés. Pour permettre de ramasser, de faire plus de tournées par jour", explique-t-il.

Par ailleurs, la gestion de la propreté des rues constitue aussi un enjeu lors des grandes vacances, comme l'explique le maire. "Ce que l’on ne veut pas, c’est que les poubelles soient débordées. Surtout que nous avons nos goélands qui sont présents et qui n’attendent qu’une seule chose, c’est qu'elles soient bien pleines pour venir attaquer l’ensemble des poubelles", a-t-il remarqué. Enfin, une aide inespérée de ce marathon municipal a dernièrement fait son apparition : les réseaux sociaux. Les retours permanents des vacanciers permettent à la Mairie de s'adapter tous les jours pour répondre au mieux à leurs attentes.