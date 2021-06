Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocate générale à l'encontre de l'ancien cariste-magasinier de 61 ans, déjà condamné en 2018 à la réclusion à perpétuité pour les viols et meurtres de deux femmes près de la gare de Perpignan en 1997 et 1998. Jacques Rançon a été condamné samedi à 30 ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de sûreté de 20 ans par la cour d'assises de la Somme pour le viol et le meurtre d'Isabelle Mesnage durant l'été 1986.

>> Plus d'informations à suivre.