Meurtre de Lola : comment se déroule l'expertise psychiatrique de la suspecte ?

Il y a quasiment deux mois, le corps de Lola, cette jeune collégienne parisienne de douze ans, était retrouvé dans une malle. Une expertise psychiatrique a estimé vendredi que Dahbia B., la principale suspecte, avait toutes ses capacités de discernement au moment du passage à l'acte et ne souffrait d'aucun trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli ou altéré son discernement. Comment se déroule un tel examen psychiatrique ? Roland Coutanceau, criminologue, psychiatre et président de la Ligue française de santé mentale, explique le procédé.

>> LIRE AUSSI - Meurtre de Lola : la sœur de la suspecte en centre de rétention

Altération ou abolition du discernement ?

"On diagnostique si oui ou non il y a maladie mentale. Si c'est le cas, est-ce que la maladie a aboli ou simplement altéré le discernement ? Dans cette hypothèse d'abolition, on va considérer que la personne est irresponsable, donc placée en hôpital psychiatrique. S'il y a simplement une altération du discernement, la personne va être jugée mais on tiendra compte de cette maladie mentale pour peut-être aménager la peine", souligne Roland Coutanceau.

"Cependant, si aucun des deux cas n'est constaté, cela veut dire que l'expert pense qu'il n'y a pas de maladie mentale. En revanche, il peut y avoir des troubles de la personnalité comme le caractère paranoïaque, le pervers narcissique, une dimension borderline. Ceux-ci peuvent être un des éléments d'explication du passage à l'acte, mais la personne est totalement responsable de son agissement et est jugée par la justice des hommes", conclut le criminologue.