Meaux : une adolescente ukrainienne de 15 ans violée par un Tunisien de 27 ans sous OQTF

L'horreur absolue en Seine-et-Marne. Selon les informations du Journal du Dimanche, qu'Europe 1 est en mesure de confirmer, une adolescente ukrainienne de 15 ans a été enlevée dans le centre-ville de Meaux avant d'être violée chez son agresseur. Le suspect est un Tunisien visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

La jeune fille rentrait du lycée et se dirigeait vers un parc lorsqu'elle est abordée par cet homme de 27 ans, qui l'empoigne et l'emmène chez lui, en veillant à lui mettre la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Une fois dans l'appartement, la victime est maintenue de force et violée.

Le suspect compte 15 mentions à son casier judiciaire

Alors que le mis en cause prenait sa douche, l'adolescente est parvenue à s'échapper et a emporté avec elle le passeport de son agresseur. Coincée dans le hall de l'immeuble, elle est libérée par un passant qui, la voyant en détresse, brise la porte vitrée. Elle s'est ensuite réfugiée dans un restaurant où des témoins ont pu contacter la police et les pompiers. L'auteur présumé des faits a été interpellé peu de temps après les faits, grâce notamment aux images de vidéosurveillance, et placé en garde à vue.

L'homme est déjà connu des services de police puisqu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et compte 15 mentions à son casier judiciaire.