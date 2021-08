Marseille : un homme tué et un autre blessé par balles

Un homme a été tué et un autre très grièvement blessé par balles dans la nuit de mercredi à jeudi à Marseille, ont indiqué des marins-pompiers et une source judiciaire. Vers 3h15, un homme a pénétré dans un bar du quartier de la Belle-de-Mai, près du centre-ville, "a priori armé", et fait feu sur une personne, a indiqué une source judiciaire. Cette personne est ensuite morte des suites de ses blessures, selon les marins-pompiers.

Deux hommes en scooter

Des douilles de calibres 7,62 mm et 9mm ont été retrouvées au sol. Le tireur est arrivé sur un scooter accompagné d'un passager, a précisé cette source judiciaire.Les marins-pompiers sont ensuite intervenus pour porter secours à une personne grièvement blessée par balles, ont-ils indiqué. Selon une source judiciaire, les faits se sont produits une vingtaine de minutes plus tard, 600 mètres plus loin. Deux hommes sur un scooter sont arrivés, il y a eu des tirs sur un homme dans la rue qui a été blessé grièvement, selon cette même source. L'enquête a été confiée à la police judiciaire, a indiqué la préfecture de police.