«Marche bleue» à Limoges en hommage à un cycliste emblématique renversé par une voiture

Près de 300 personnes se sont rassemblées samedi à Limoges pour rendre hommage à "l'homme en bleu", Jean-Marc Chatard, un cycliste septuagénaire tragiquement tué par une voiture la semaine dernière.

Jean-Marc Chatard, âgé de 74 ans, était une figure emblématique de Limoges, connu pour ses trajets quotidiens à vélo à travers le département, toujours vêtu de son bleu de travail et de ses bottes en caoutchouc. Le 8 novembre, l'ex-maçon et agriculteur a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture sur une route qu'il empruntait régulièrement pour rentrer chez lui.

Une personne simple, appréciée de tous

"Son bleu de travail, ses bottes et son vélo étaient ses compagnons de tous les jours. Il était une personne unique et aimée à Limoges, même s’il n’en avait pas toujours conscience. Sa simplicité et son sourire faisaient partie de l'âme de notre ville", a déclaré Mathilde Lavergne, sa petite-nièce, lors de la manifestation.

Jean-Marc Chatard, malgré sa modestie, avait su s’imposer comme une figure populaire. En 2020, une pâtisserie avait même créé une fève à son effigie pour les galettes des rois, et un site internet recensant des bonnes adresses portait son surnom. Après sa disparition, un hommage particulier a été rendu en illuminant la façade de la mairie de Limoges en bleu.

Un appel à la sécurité pour les cyclistes

La marche, organisée par l’association Véli Vélo, a également été l’occasion de dénoncer les conditions de circulation des cyclistes dans la ville. Bien que Limoges ait développé des pistes cyclables, de nombreux participants ont souligné leur impraticabilité. "Même si des pistes cyclables ont été créées, certaines restent encore impraticables", ont déploré Richard et Jacques, participants à la manifestation.

La mort tragique de Jean-Marc Chatard intervient après un autre drame à Paris, où un cycliste avait été écrasé par un conducteur de SUV le 15 octobre, relançant le débat sur la cohabitation parfois conflictuelle entre les vélos et les voitures dans les villes françaises.