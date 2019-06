Lutte contre la contrefaçon : 544 téléphones saisis dans le 18ème arrondissement de Paris

Dans le cadre de la lutte contre les trafics en tout genre et la contrefaçon dans les secteurs de Barbès et La Chapelle, deux quartiers du 18ème arrondissement de Paris, la préfecture de police a annoncé samedi avoir procédé à l’interpellation de deux individus. Ont également été saisis 544 téléphones et 9.000 euros.

Ces deux interpellations font suite à "plusieurs mois d’investigation sur la vente à la sauvette de téléphones contrefaits", précisent les forces de l’ordre dans un tweet. En 2016, un vaste plan d’action contre les vendeurs à la sauvette avait déjà été mis en place dans la capitale, réunissant les effectifs de la police parisienne et ceux de la police de Seine-Saint-Denis.