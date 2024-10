«L’un faisait le guet, l’autre a baissé son slip» : un jeune homme de confession juive victime d’une tentative de viol à Pantin

Drame évité de peu à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Le 8 octobre dernier, vers 20 heures, Paul* quitte son lieu de travail. Après un passage au tabac, il est abordé par deux hommes qui lui réclament une cigarette. Paul accepte, mais les suspects ne s’arrêtent pas là et lui demandent son téléphone. À l’intérieur, les deux mis en cause trouvent des photos du drapeau israélien et LGBT.

Insultes antisémites et tentative de viol

S’ensuivent alors des insultes antisémites et homophobes, selon Paul, qui explique avoir été pris à partie dans une ruelle où l’un des deux individus tente de le violer. Contactée par Europe 1, son avocate explique que "pendant que l’un faisait le guet, l’autre a baissé son pantalon, son slip, et puis il y a eu une tentative de viol. Un commencement d’exécution qui a eu lieu". De son côté, Paul raconte, terrorisé : "J’avais juste envie que ça s’arrête, je voulais juste rentrer chez moi."

Des cauchemars incessants

Le supplice de Paul est finalement stoppé par l’arrivée de passants. Les deux agresseurs, respectivement âgés de 16 et 19 ans et déjà connus des services de police, prennent la fuite avant d’être rattrapés et retenus par ces passants jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Placés en détention provisoire, au moins l’un d’entre eux fait l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire français.

De son côté, Paul reste traumatisé. L’avocate du jeune homme de confession juive décrit la très lente rémission de son client : "Il revit constamment l’agression par des flashbacks, des cauchemars… Le parcours de reconstruction sera très long et difficile. C’est très difficile aujourd’hui en France d’être un jeune de confession juive, et peut-être quand on est homosexuel, comme il l’a dit très justement, c’est la double peine."

* Le prénom a été changé