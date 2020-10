Loiret : un prêtre condamné à 5 ans de prison pour viol sur un homme handicapé

Un prêtre parisien de 53 ans a été condamné vendredi à cinq ans de prison par la cour d'assises du Loiret pour viol sur un homme sourd et déficient intellectuel, a révélé samedi la procureure d'Orléans. "Il a été condamné à cinq ans de prison avec obligation de suivi judiciaire pour viol et agression sexuelle sur personne vulnérable, au terme d'un procès qui se tenait à huis clos", a indiqué Emmanuelle Bochenek-Puren, précisant que le prêtre ne reconnaissait pas les faits, qui se sont déroulés sur près de 20 ans, dans la région orléanaise.

"La question du consentement était au cœur du procès, et la cour a considéré que les faits n'étaient pas consentis en raison de l'incapacité intellectuelle de la victime", a-t-elle précisé. Selon France Bleu, qui a révélé l'information, la victime avait 23 ans au moment des premiers faits et les deux hommes, qui se connaissaient depuis leur adolescence, se voyaient régulièrement à la période de Noël. Le prêtre n'avait reconnu que des masturbations réciproques et consenties.