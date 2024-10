Loire-Atlantique : un policier et un homme armé blessés lors d'une intervention

Un policier et un homme armé ont été blessés par balle lors d'une intervention vendredi soir à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Nantes et du ministre de l'Intérieur. "(Vendredi) soir à Saint Herblain, un policier de la BAC de 25 ans a été blessé par arme à feu lors d'une intervention", a écrit samedi matin sur X (anciennement Twitter) le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a salué le "courage" de l'agent.

Le pronostic vital du policier n'est pas engagé

Il a été atteint à l'épaule et à la cuisse, d'après le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon une source policière. L'homme armé a de son côté été grièvement blessé à l'abdomen, selon cette source policière. "Ses jours sont considérés comme étant toujours en danger. Il n'a pas pu être entendu à ce stade et sa garde à vue a dû être levée au cours de la nuit", a affirmé le parquet.

Le mis en cause est âgé de 72 ans, selon le procureur. Il avait déjà été condamné notamment pour des faits de violences et de port d'arme prohibé. La police est arrivée sur les lieux aux environs de 21h après avoir été alertée qu'un homme "marchait sur la voie publique, porteur d'un fusil dont il faisait usage pour tirer en l'air", a expliqué Renaud Gaudeul. Le mis en cause a alors lâché son chien sur les agents de police, qui ont abattu l'animal "avec leur arme de service".

Un échange de tirs

Un échange de tirs s'en est suivi, lors duquel le policier a été blessé. L'homme s'est ensuite retranché dans sa caravane. Les policiers du Raid y sont entrés aux alentours de 23h "sans avoir à faire usage de leurs armes" et ont alors découvert l'homme blessé par balle. Une enquête à été ouverte pour tentative d'homicide volontaire au préjudice d'un fonctionnaire de police, et une autre, confiée à l'IGPN, "pour déterminer les circonstances de l'usage des armes par les fonctionnaires de police".