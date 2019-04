Loire-Atlantique : un homme meurt après avoir été percuté par un TGV

Un homme de 56 ans a été tué lundi matin par un TGV en Loire-Atlantique. Il avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait son intention de mettre fin à ses jours, rapporte Presse Océan lundi.

Un trafic perturbé entre Nantes et Angers. Le trafic ferroviaire a été largement perturbé entre Nantes et Angers. La gare d'Oudon, où s'est produit l'accident vers 7h30, reste inaccessible jusqu'à 11 heures, indique le compte Twitter des TER Pays de la Loire. La victime a été identifiée, elle vivait dans la localité et n'a pas survécu malgré l'intervention des secours.