Le repas de Noël tourne au drame : un "gilet jaune" agresse sa famille et des policiers

Un homme, se revendiquant militant au sein du mouvement des "gilets jaunes", a agressé des membres de sa famille lors du repas de Noël mardi, selon des informations de actu.fr. La scène s'est déroulée dans la ville de Montivilliers, près du Havre. Après avoir appelé la police, la belle-mère de cet homme a déclaré qu'il "était alcoolisé et s'en est pris à la famille pendant le repas. Il a agressé cinq personnes".

Il insultait les policiers. Somnolant lors de l'arrivée de la police à son domicile vers 17h45, l'homme se réveille subitement lorsque les forces de l'ordre l'ont mis en position latérale de sécurité. Il se met alors à insulter les policiers. "Il leur a mis des coups dans les jambes et leur a craché au visage" explique une source judiciaire à actu.fr.

Une condamnation par la police du Havre. En route pour le commissariat de police du Havre, l'homme continue d'insulter les policiers, et vomit dans la voiture. Les policiers, une fois arrivés sur place, tentent de le faire sortir de la voiture, non sans difficulté. Continuant d'insulter ses interlocuteurs... et Emmanuel Macron, il est placé en cellule. L'homme sera ainsi poursuivi pour "violences aggravées, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage, rébellion et dégradation de bien public".