Le jeune Britannique retrouvé en France rapatrié «dans les prochains jours»

"On attend que la grand-mère vienne le chercher. On attend de mettre en place avec les Britanniques le rapatriement", a déclaré vendredi à l'AFP le procureur de la République à Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, à propos de cet adolescent, Alex Batty, disparu en 2017 et retrouvé cette semaine près de Toulouse.

"Notre priorité est de le ramener au Royaume-Uni", a fait savoir de son côté la police du Grand Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, d'où est originaire le jeune homme. Alex Batty est "attendu" dans "les prochains jours", a ajouté en conférence de presse vendredi son commissaire en chef adjoint, Chris Sykes. Actuellement, le jeune homme "est à l'abri, les services sociaux l'ont pris en charge", a précisé le procureur de Toulouse, sans préciser le lieu exact où se trouvait le jeune homme.

Grand-mère heureuse

"On est en contact, bien entendu, avec la police britannique (...) On est en lien étroit avec eux pour organiser" ce rapatriement, a-t-il poursuivi, précisant : "La reconnaissance est bien établie, il n'y a pas de souci". L'enquête est entre les mains de la police britannique, selon une source proche du dossier.

"Je suis très heureuse", a déclaré la grand-mère, qui a la garde de l'adolescent, au journal britannique The Sun jeudi. "Je lui ai parlé cet après-midi et il n'y a aucun doute que c'est lui. Quand il était avec nous, je parlais à un enfant, maintenant je parle à un homme", a-t-elle par ailleurs affirmé au Times. "C'est tellement incroyable de ne pas savoir si quelqu'un est mort ou vivant", a encore ajouté Susan Caruana à ce quotidien britannique.

Le jeune homme en bonne santé

D'après la BBC, citant une source policière, le jeune homme, qui est en bonne santé, a affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements. Alors âgé de 11 ans, il avait disparu à l'étranger lors de vacances avec sa mère et son grand-père. "La mère et le grand-père, qui n'ont pas la garde d'Alex, n'ont pas été retrouvés, mais ils sont toujours recherchés en rapport avec cette disparition", selon la BBC.

Retrouvé errant sur les routes

Sa grand-mère avait déclaré en 2018 qu'elle pensait que la mère d'Alex et le grand-père, dont elle est divorcée, l'avaient emmené vivre dans une "communauté spirituelle" au Maroc. Le journal La Dépêche du Midi affirme de son côté qu'Alex Batty a été "recueilli par un chauffeur-livreur alors qu'il errait sur les routes", une version corroborée par une source proche du dossier. "Sa mère et son grand-père auraient régulièrement séjourné entre l'Ariège et l'Aude", écrit également le quotidien régional.

"Mercredi, comme souvent, j'ai conduit de nuit. Vers 2 heures, entre deux pharmacies, du côté de Chalabre dans l'Aude (à une centaine de kilomètres au sud-est de Toulouse, NDLR), j'ai croisé un jeune homme sur la route. Il marchait alors que la pluie tombait à grosses gouttes. La deuxième fois où je l'ai dépassé, j'ai décidé de lui proposer de le déposer quelque part", a déclaré à La Dépêche ce chauffeur-livreur, Fabien Accidini, également étudiant en chiropractie.

"Il a raconté que sa mère l'avait enlevé (...). Depuis, il avait vécu en Espagne dans une maison de luxe avec une dizaine de personnes. Il serait arrivé en France vers 2021. Au milieu du week-end, il avait décidé de quitter sa mère pour rejoindre sa famille en Angleterre. Cela faisait plus de quatre jours qu'il marchait dans la montagne!", a-t-il encore dit.