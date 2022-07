L'acteur Dany Boon victime d'une arnaque à plus de six millions d'euros

Il voulait sans doute payer moins d'impôts en prenant contact avec un lord irlandais. Mais l'acteur Dany Boon s'est fait arnaquer. Le lord en question était un faux et il a perdu six millions d'euros. "Une fraude élaborée." C'est ainsi que l'avocat de Dany Boon a qualifié dans la presse irlandaise l'arnaque dont a été victime l'acteur. Sur les conseils d'un proche, le réalisateur français a confié son argent à Terry Birles, un vrai faux lord irlandais.

L'affaire est devant la justice irlandaise

Ce dernier a fait croire à l'acteur qu'il était héritier d'une société familiale centenaire et l'a convaincu de lui confier plus de deux millions d'euros pour l'entretien de son yacht. En juillet dernier, Terry Birles explique à Dany Boon qu'il veut investir son argent dans un fonds d'investissement avec un taux d'intérêt de plus de 3% et exonéré d'impôts. L'acteur effectue donc un second versement de 4,5 millions d'euros.

C'est finalement grâce à une source anonyme que Dany Boon se rend compte de l'arnaque dont il a été victime. Depuis, l'affaire est devant la justice irlandaise. Terry Birles nie les faits, mais ses avoirs ont été gelés en attendant une décision du tribunal. Au total, Dany Boon aurait perdu 6,7 millions d'euros dans cette affaire.