JO-Paris 2024 : le CIO a officiellement lancé les invitations aux comités nationaux

Présent depuis trois jours à Paris, le président du Comité olympique, Thomas Bach, a officiellement invité 203 nations à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Mi-juillet, le CIO avait d'ores et déjà indiqué qu'il n'enverrait pas d'invitation à la Russie ni au Bélarus.

Thomas Bach a salué "cette nouvelle étape de cette grande histoire qui est la nôtre", après une Marseillaise jouée au violon. "Ces JO seront plus inclusifs, plus jeunes, plus urbains et plus durables", a-t-il assuré. "Nous venons de recevoir d'excellentes informations sur les préparatifs de Paris 2024", a-t-il loué, pour ces JO qui se tiennent dans "la ville natale" de Pierre de Coubertin, 100 ans après les JO de 1924, qui a "créé les JO modernes".

Le Guatemala n'est pas invité

"Merci pour votre soutien et constante mobilisation", l'a remercié Tony Estanguet, président du comité des JO. La veille, le comité d'organisation avaient ambiancé la Seine en dévoilant la torche olympique en compagnie de la légende de l'athlétisme Usain Bolt à bord du bateau qui transportera la délégation française lors de la future cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Le CIO avait répété mi-juillet qu'il se déterminerait sur une éventuelle participation russe ou biélorusse quand il le voudra, "à sa seule discrétion et sans être liée par les résultats des épreuves de qualification olympique précédentes". Le Guatemala n'est pas non plus invité, suspendu depuis octobre 2022 pour des problèmes d'ingérence politique.

Objectif : Top 5

"On est très heureux d'avoir cette invitation au nom de l'ensemble des athlètes de l'ensemble du mouvement olympique. Donc, c'est un grand moment parce qu'entre hier, la torche qui a été dévoilée, aujourd'hui l'invitation officielle reçue par le président Bach, les Jeux de 2024, ça devient une vraie réalité, même si ça l'était déjà. Mais on voit la dernière ligne droite", a déclaré David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif français. Les organisateurs ont rappelé que l'objectif de la France, c'était de rentrer dans le Top 5 des nations au nombre de médailles.