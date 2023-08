Information judiciaire ouverte pour viol et violences conjugales contre le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri

Le parquet de Nanterre a ouvert début juin une information judiciaire pour viol et violences conjugales visant le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, a indiqué jeudi le parquet de Nanterre sollicité par l'AFP. "Le juge d'instruction va instruire pour voir s'il y a des éléments nouveaux" après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en octobre 2022 par l'épouse du PDG, avec qui il était alors en instance de divorce, a ajouté le parquet. Une première plainte avait été classée sans suite car "l'infraction" n'avait pas été "suffisamment caractérisée".

Dans sa plainte d'octobre 2022 que l'AFP a pu consulter, la victime accuse Jean-Charles Naouri, aujourd'hui âgé de 74 ans, d'avoir commis un viol conjugal lors d'un séjour dans le Sud de la France en juillet 2020. Elle explique également avoir fait l'objet de violences psychologiques dont "des insultes, des humiliations, des rabaissements" et décrit un "isolement" assorti d'un "contrôle économique".

Ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy

L'ouverture de cette enquête "est une bonne nouvelle" pour la victime, a déclaré à l'AFP son avocat, Me Emmanuel Asmar, qui n'a pas souhaité faire plus de commentaire. "[Cette] plainte avec constitution de partie civile entraînant automatiquement l'ouverture d'une information judiciaire, nous l'attendions sereinement depuis fin 2022", a réagi de son côté l'avocate de Jean-Charles Naouri Me Marie-Alix Canu-Bernard, sollicitée par l'AFP.

L'épouse de Jean-Charles Naouri "a usé de ce dernier recours qui nous a conduits à lui opposer une plainte pour dénonciation calomnieuse", a-t-elle ajouté. Enarque, inspecteur des Finances, Jean-Charles Naouri a été directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, au ministère des Affaires Sociales puis à l'Economie et au Budget, de 1982 à 1986.