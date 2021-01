INFORMATION EUROPE 1 - Valence : une employée de Pôle emploi tuée par balle

INFO EUROPE 1

Un homme a fait irruption vers 9 heures, jeudi matin dans une agence Pôle emploi de Valence, dans la Drôme. Il a ouvert le feu sur une employée qui a succombé à ses blessures, selon les informations recueillies par Europe 1.

Un suspect inconnu des services de police

Le suspect a ensuite repris la route et s'est rendu de l'autre côté du Rhône, à Guilherand-Granges où il a de nouveau fait usage de son arme en direction d'employés d'une société de recyclage, faisant un blessé. Le tireur a repris la route en direction de Valence et a percuté une voiture de police. Il a été arrêté et placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est âgé de 45 ans et totalement inconnu des services de police et de renseignement. On ne connaît pas encore les motivations de son geste criminel.

Castex assure de la "solidarité de la Nation"

"Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier", a tweeté Jean Castex, jeudi matin. "Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse."

Le Premier ministre a également fait part de sa "reconnaissance" envers les forces de l'ordre dans un deuxième tweet.