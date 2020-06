INFORMATION EUROPE 1 - Un juge proposait le viol de sa fille sur des sites libertins

INFO EUROPE 1

L’affaire, jugée sensible, a été traitée dans la plus grande discrétion. Elle concerne un couple de magistrats, mariés, adeptes des sites internet libertins leur permettant de contacter des partenaires pour des relations sexuelles à plusieurs. Un aspect de leur vie privée nullement répréhensible entre adultes consentants. Mais à l’automne 2019, selon les informations d'Europe 1, une enquête préliminaire a été ouverte lorsque le père de famille a élargi ses propositions habituelles. À ses interlocuteurs en ligne, il offrait la possibilité d’avoir des rapports sexuels non seulement avec sa femme mais également avec leur fillette, âgée de 12 ans à peine.

De multiples propositions pendant plusieurs mois

Si aucun internaute n’a répondu favorablement à son offre, les messages ont en revanche été signalés à la police et à la justice qui s’en sont saisis. Quelque huit mois d’enquête ont ainsi mis en évidence les propositions répétées de cet homme, qui n’hésitait pas à diffuser à l’appui de ses messages une photo de sa fille en maillot de bain. Le 4 juin dernier, le couple de magistrats a été placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire.

L’épouse a assuré ne pas être au courant des propositions formulées en ligne par son mari. Elle a été remise en liberté et ne fait l’objet, à ce stade, d’aucune poursuite judiciaire. Son époux aurait quant à lui reconnu être l’auteur des messages, mais il prétend qu’il s’agissait uniquement de "fantasmes" et qu’il n’aurait jamais laissé de tels actes se réaliser. Quant à la fille du couple, entendue par les enquêteurs, elle n’aurait subi aucune atteinte sexuelle.

10 ans de prison encourus

À l’issue de sa garde à vue, le père de famille a été déféré au parquet de Besançon, où le dossier a été dépaysé, le couple de magistrats exerçant à Dijon. Le mari a été mis en examen pour "corruption de mineur de 15 ans aggravée" et "offre, même non suivie d’effet, à une personne de commettre à l’encontre d’un mineur un viol, une agression sexuelle ou de la corruption de mineur". Pour ces délits, il encourt théoriquement une peine maximale de 10 ans de prison et un million d’euros d’amende.

Sa suspension demandée

Ancien juge des enfants il y a une quinzaine d'années, ce magistrat a été laissé libre sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de soins et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle au contact de mineurs, en attendant son futur procès en correctionnelle. L’affaire a également fait l’objet d’un signalement interne au ministère de la Justice. Toujours selon nos informations, la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a saisi jeudi le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en vue de prononcer la suspension temporaire de ce juge.