INFORMATION EUROPE 1 : la femme qui a filmé Nordahl Lelandais à son procès écope d’un rappel à la loi

Durant plus de trois semaines, le procès de Nordahl Lelandais, accusé du meurtre et de l’enlèvement de la petite Maëlys, 8 ans et demi, la nuit du 26 au 27 août 2017, a attiré beaucoup de public. Ils étaient plusieurs dizaines à, chaque jour, faire la queue devant le tribunal judiciaire de Grenoble, parfois dès 2h du matin, pour espérer avoir la chance de pénétrer dans la salle d’audience et apercevoir l’accusé.

Mais certains ont profité de leur place dans la salle pour enfreindre la loi. C’est le cas d’une femme de 40 ans, qui, dans les premiers jours du procès, a filmé Nordahl Lelandais dans le box des accusés, comme l’avait révélé le Dauphiné Libéré.

Une vidéo de quelques secondes diffusée en direct

Sur cette vidéo de quelques secondes, on peut apercevoir l’accusé debout, discuter avec son avocat, sans doute lors d’une suspension, alors que la salle se vide. Cette vidéo a été diffusée en direct sur un célèbre réseau social et a été partagée. Très rapidement, le parquet de Grenoble avait ouvert une enquête pour emploi d’appareil d’enregistrement de sons ou d’images à l’audience criminelle, un délit répréhensible pénalement.

Rappel à la loi et 100€ de contribution citoyenne

Selon les informations recueillies par Europe 1, la femme de 40 ans a été entendue par les policiers grenoblois mardi après-midi. Selon le parquet de Grenoble, un délégué du procureur lui a notifié ce mercredi après-midi un rappel à la loi et l’a contrainte à payer une somme de 100€ "au titre de la contribution citoyenne. Il a été convenu avec elle que cette somme sera versée en deux fois", indique Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Cette somme sera reversée à une association d’aides aux victimes.

Par ailleurs, lors de ce même procès, un homme de 40 ans avait réalisé un selfie dans la salle d’audience. Toutefois, il avait effacé l’image à la demande des policiers qui l’avaient surpris. "Il est convoqué en mars devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi et une contribution citoyenne de 50€", explique Eric Vaillant.