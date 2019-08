INFORMATION EUROPE 1 - Cinq personnes écrouées après une saisie record de méthamphétamines

C’est une drogue qui se revend au tiers de gramme, 20 euros environ. D’après les informations d’Europe 1, les enquêteurs de la brigade des Stups du 36 quai des Orfèvres ont saisi 750 grammes de méthamphétamine, une prise record en région parisienne pour ce type de produit.

Six personnes âgées de 36 à 67 ans et de nationalité philippine et nigériane, essentiellement des femmes, ont été interpellées fin juillet dans le cadre de cette enquête qui a duré quatre mois. Les perquisitions ont également permis de saisir 10.500 euros en liquide.

Une drogue qui ravage le corps

Les policiers qui ont suivi les suspects durant les investigations, disent avoir surtout été marqués par le changement physique visible chez les consommateurs de cette drogue dont le visage se creuse et s’émacie en quelques semaines seulement.

Cinq des six personnes interpellées ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et placées en détention provisoire. Une a été laissée libre.