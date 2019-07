INFORMATION EUROPE 1 - Célébrations de la victoire de l'Algérie : un mort à Montpellier

INFO EUROPE 1

Les célébrations de la victoire de l'Algérie, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations après son succès face à la Côte d'Ivoire, ont tourné au drame jeudi soir à Montpellier, selon les informations recueillies par Europe 1.

Le pronostic vital d'un bébé d'un an engagé

Le conducteur d’une voiture qui roulait à vive allure a perdu le contrôle de son véhicule et fauché une famille. Une femme de 42 ans a été tuée sur le coup. Son bébé, âgé d'un an est polytraumatisé et son pronostic vital engagé. Sa fille de 17 ans souffre quant à elle de fractures aux jambes. Le supporter algérien 21 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Des débordements ont également eu lieu à Paris, où des magasins du quartier des Champs-Elysées ont été pillés dans la soirée. Au total, selon les informations d'Europe 1, 20 policiers ont été blessés en France, dont dix à Marseille, où 9.000 personnes étaient rassemblées après le match.

Sur l'ensemble du territoire, 74 personnes ont été interpellées dont quatorze à Roubaix, où l'on déplore de multiples départs de feu et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre.