INFO EUROPE 1 - Un projet d'attaques sur des centres de rétention administrative organisé par des anarchistes italiens inquiète le renseignement

C'est une réunion clandestine qui inquiète les autorités françaises. Tout est parti des réseaux sociaux et cette phrase postée sur le compte d'un mouvement italien anarchiste : "Détruire les centres de détention, débats et repas". Le lieu du rendez-vous : un squat situé à Vitry-sur-Seine, connu pour être un repère de militants d'extrême gauche français. Après investigations, le mouvement NoCPR, comprenez en français : "Non aux centres de rétention administrative", est identifié.

Les participants en cours d'identification

Selon les informations d’Europe 1, des dizaines de personnes y participent et tous reçoivent des brochures sur lesquelles on peut lire "les centres se ferment avec le feu". De quoi inquiéter le renseignement, d’autant plus que cette assemblée italienne anarchiste est connue outre-Alpes pour avoir déjà organisé des réunions clandestines similaires dans des villes comme Bologne, Trieste ou encore Nuoro.

Autre inquiétude, cette réunion est organisée quelques semaines après une tentative d’attaque sur le centre de rétention administrative de Vincennes, le 31 décembre dernier. Un projet d’attaque déjoué, 12 personnes avaient été interpellées. Les participants de la réunion sont en cours d’identification même si, pour le moment, aucune poursuite n’est envisagée.