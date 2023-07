INFO EUROPE 1 – Un policier de Bobigny, hors service, tabassé devant sa fille de deux ans

C’est un différend routier qui aurait conduit à cette agression d’une violence inouïe. Lundi soir, peu après 18 heures, un policier de 45 ans en poste au commissariat de Bobigny (Seine-Saint-Denis), au sein de la brigade des accidents et des délits routiers, a été violemment tabassé à Mitry-Mory (Essonne) par six individus qui sont descendus d’un fourgon gris Volkswagen. Ils ont frappé à coups de poing et de pied ce policier qui était hors service mais qui avait gardé sur lui son pantalon de service.

Les six agresseurs se sont emparés du téléphone de la victime ainsi que de sa sacoche dans laquelle se trouvait plusieurs documents administratifs ainsi que sa carte de réquisition.

La petite fille en état de choc

Les violences se sont déroulées sous les yeux de sa fille de deux ans et demi qui se trouvait alors sur le siège arrière du véhicule. Choquée, elle a été prise en charge par les secours.

Laissé inerte sur le bitume, le gardien de la paix qui a perdu connaissance a été transporté à l’hôpital. Il souffre d’un traumatisme crânien et de troubles de la vision. Une enquête pour violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte.