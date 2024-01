INFO EUROPE 1 - Trois policiers grièvement blessés lors d’un procès à Paris

Scène de chaos mercredi soir au tribunal judiciaire de Paris. Deux prévenus qui comparaissaient pour tentative de vol et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique ont gravement blessés trois policiers. Alors que la présidente annonçait le délibéré, les deux hommes, déjà connus des services de police, ont bondi sur les forces de l’ordre, lesquelles avaient la charge de leur surveillance.

>> LIRE AUSSI - Départ de feu au commissariat de Besançon, trois personnes hospitalisées

Perte de connaissance

Surpris, les trois policiers ne sont pas parvenus à se défendre et ont été roués de coups. Ils ont été blessés au visage, et l’un d’entre eux a même perdu connaissance. La présidente a suspendu l’audience dans la foulée et les fonctionnaires ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Une plainte va être déposée par les fonctionnaires. Les agresseurs ont de leur côté été maîtrisés au bout de quelques minutes.