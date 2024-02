INFO EUROPE 1 : Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères, cambriolé à son domicile parisien

Philippe Douste-Blazy a été cambriolé à son domicile parisien, situé dans le VIIIe arrondissement de Paris. Deux montres de luxe, des bijoux ainsi que des articles de maroquinerie ont été dérobés pour un préjudice total estimé à 120.000 euros. Absent au moment des faits, l’ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères entre 2005 et 2007 a déposé plainte.

Serrure fracturée

Les politiques ne sont pas épargnés non plus par le phénomène. Selon les informations d’Europe 1, l’ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy a été cambriolé chez lui, à son domicile parisien, situé dans le VIIIe arrondissement de la capitale, entre le 24 et 26 février dernier.

Toujours selon les informations d’Europe 1, l’ancien ministre sous le gouvernement de Dominique de Villepin était absent au moment des faits. C’est en rentrant chez lui, dans la nuit du 26 au 27 février, qu’il a constaté les dégâts. La serrure de sa porte d’entrée fracturée, les malfrats ont ensuite fouillé son appartement. Deux montres de luxe de marque Patek, des bijoux mais aussi des vêtements de luxe et de la maroquinerie ont été dérobés. Le préjudice total est estimé à 120.000 euros. Philippe Douste-Blazy a déposé plainte. La police judiciaire du 1er district de Paris est saisie de l’affaire.