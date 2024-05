INFO EUROPE 1 – Paris : un homme interpellé après avoir tenté de violer une retraitée de 82 ans à son domicile

Scène d’une extrême violence, hier après-midi, dans un appartement parisien du 19e arrondissement. Une retraitée, âgée de 82 ans, a été agressée sexuellement par un homme à son domicile. Selon les informations d’Europe 1, le suspect est entré par une des fenêtres ouvertes de l’appartement et a tenté de violer la vieille dame.

Un voisin blessé

Alerté par les cris de l’octogénaire, un voisin est rapidement intervenu. Ce dernier a été blessé par le mis en cause et transporté à l’hôpital sans pronostic vital engagé. Un ordinateur a également été volé lors de l’agression, mais n’a pas été retrouvé par les policiers. L’homme a été interpellé et placé en garde à vue. Les deux victimes ont, quant à elles, déposé plainte.