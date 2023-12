INFO EUROPE 1 - Paris : le corps d'un nourrisson de 8 mois découvert sur la voie publique

Une triste découverte à Paris. Lundi soir, le corps sans vie d'un nourrisson de 8 mois a été trouvé sur la voie publique d'une avenue du 15e arrondissement de la capitale française, a-t-on appris de la Brigade de protection des mineurs (BPM). Pour le moment, les circonstances de son décès ne sont toujours pas connues. La police judiciaire a été alertée et la substitue du Procureur de la République au tribunal de Paris s'est rendue sur les lieux de la découverte.

Le témoignage de la nourrice incohérent ?

Selon la Brigade de protection des mineurs, cet enfant, ainsi que son frère de 3 ans, étaient gardés par une nourrice. Les faits se sont déroulés sur le trajet retour de l'école. Après avoir récupéré le demi-frère des deux autres enfants, âgé de 8 ans, la nourrice s'est rendue dans un parc avant de prendre place dans un café. Et, selon la nourrice, le drame est arrivé sur le chemin retour. Lors de ce parcours, le jeune garçon de 8 ans marchait à côté de la poussette où se trouvaient les deux plus jeunes enfants. Le communiqué de la BPM précise que, sur ce trajet, "la nourrice prend conscience que le frère de 3 ans tirait sur le bonnet en laine de sa petite sœur de 8 mois, assise devant, et notamment sur le lacet qui lui tenait ce bonnet au cou".

À ce moment-là, la femme en charge des enfants constate que la "petite fille était toute blanche et inanimée" et décide d'appeler les secours. En revanche, le médecin du SMUR précise que la température du corps "pourrait ne pas être cohérente avec le timing indiqué par la nourrice", précise le communiqué. La Bridage des mineurs indique par ailleurs que le corps du nourrisson va être transporté à l'Institut Médico-Légal de Garches, dans les Hauts-de-Seine.