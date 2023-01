INFO EUROPE 1 – Paris : 18 Chinois arrêtés lors d’un tripot de Mahjong clandestin

Coup de filet dans le milieu très fermé du tripot clandestin. Selon les informations recueillies par Europe 1, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne ont interpellé mardi après-midi 18 ressortissants chinois s’adonnant à des parties de Mahjong, un jeu d’argent très populaire en Asie orientale.

Les policiers surveillaient depuis quelques mois cet appartement haussmannien du boulevard de la Villette à Paris (10e) où des tables de jeux clandestines se tenaient régulièrement.

16.000 euros en numéraire

Selon nos informations, 16.000 euros en numéraire ont été retrouvés et saisis dans l’appartement. 18 individus, tous de nationalité chinoise, ont été interpellés. Parmi eux, deux femmes âgées de 55 ans et 56 ans sont considérées comme les organisatrices. Les joueurs, dont la plupart est originaire des provinces de Zhejiang et Wenzhou situées au sud de Shangaï, ont eux aussi été placés en garde à vue, avant d’être remis en liberté mercredi. Les deux organisatrices ont, quant à elles, été déférées au parquet de Paris ce vendredi.