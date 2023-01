INFO EUROPE 1 – «Charlie Hebdo» victime d’une attaque informatique, la DGSI saisie

Une réponse iranienne à la publication des caricatures de l’ayatollah Khamenei ? Selon les informations recueillies par Europe 1, le site internet de Charlie Hebdo a été victime mercredi d’une attaque informatique. Les services informatiques du journal satirique ont repéré dans l’après-midi que l’accès à la boutique en ligne et que la page d’accueil du site avaient été piratés.

Des données auraient par ailleurs été mises en vente sur le darkweb, ainsi que des informations personnelles de plusieurs milliers d’abonnés de charliehebdo.fr. Des listings des ventes de novembre et de décembre 2022 auraient aussi été publiées.

Une enquête ouverte et la DGSI saisie

Si ce jeudi après-midi la page d’accueil et l’ensemble du contenu éditorial du journal était accessible, la page abritant la boutique en ligne était, elle, toujours défaillante. Le journal a déposé plainte pour altération d’un système de traitement automatisé des données (Stad).

La section cyber du parquet de paris a ouvert ce mercredi une enquête des chefs "d’accès frauduleux à un système de traitement de données", "maintien frauduleux", "introduction de données", "modification frauduleuse de données" et "entrave au fonctionnement". La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a été chargée des investigations en co-saisine avec l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).

Contacté par Europe 1, Charlie Hebdo n’a pas à cette heure répondu à nos sollicitations.

Une polémique diplomatique avec l'Iran

Cette attaque survient près de huit ans après les attentats contre la rédaction du journal satirique, et au même moment d'une polémique diplomatique, après la publication mercredi de caricatures sur le régime iranien jugées insultantes par Téhéran. Ces dizaines de caricatures ont été publiées à l'issue d'un concours organisé en décembre par Charlie Hebdo.

Son objectif était de réaliser "la caricature la plus drôle et méchante d'Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique d'Iran", secouée depuis plusieurs mois par des manifestations inédites. Elles ont débuté pour protester contre la mort en détention le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays. Sur les 300 dessins reçus, réalisés notamment par des iraniens exilés, ont été sélectionnés "les plus aboutis, les plus originaux et les plus efficaces", explique Riss, directeur du journal, dans l'édito du numéro polémique.

La République islamique d'Iran a quant à elle annoncé ce jeudi la fermeture de l'Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), après la publication de ces dessins, jugées insultantes pour le guide suprême iranien Ali Khamenei. "(...) Le ministère met fin aux activités de l'Institut Français de Recherche en Iran (IFRI) comme une première étape" de la réponse iranienne aux caricatures, affirme un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.