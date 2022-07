INFO EUROPE 1 - Antonio Ferrara, figure du grand banditisme français, libéré ce vendredi

INFO EUROPE 1

Antonio Ferrara qui devait selon nos informations sortir de la prison de Réau ce vendredi, a été libéré ce matin. La levée d'écrou a eu lieu en milieu de matinée, a confirmé à Europe 1 son avocat. "C'est un soulagement pour lui et l'ensemble de ses proches après une très très longue période de détention", a réagi à l'AFP son conseil Amar Bouaou. "Il a pu sortir un peu avant la fin de sa peine à la faveur d'une confusion de peines" et d'un "changement de cap" pendant sa détention, où il a fait preuve d'un "comportement exemplaire", a ajouté l'avocat.

"Il aspire désormais à vivre une vie normale avec sa compagne et ses deux enfants" en France, a-t-il conclu, ajoutant qu'Antonio Ferrara s'apprêtait à rejoindre sa femme.

Libération sèche

Âgé de 48 ans et originaire de la cité Gabriel à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, "Nino" comme l'appellent ses proches, avait été condamné six fois et acquitté trois fois dans les années 2000. Il a obtenu une confusion des peines. Autrement dit, c'est une libération sèche, sans aménagement de peine.

Depuis ce vendredi matin, Antonio Ferrara surnommé dans la presse le "roi de la belle" pour son évasion de la prison de Fresnes en 2003, a donc réglé toutes ses dettes envers la société. Sa cavale avait duré quatre mois.