Indre-et-Loire : un Ivoirien soupçonné d'avoir tué son hébergeur de 28 coups de couteau

Un Ivoirien de 22 ans a été mis en examen et écroué pour meurtre après la découverte du corps d'un homme de 56 ans qui l'hébergeait dans son appartement de Joué-les-Tours, en Indre-et-Loire, lacéré de 28 coups de couteau, a indiqué dimanche le parquet.

Le mobile demeure inconnu. Les faits, révélés par La Nouvelle République, se sont produits dans la nuit du 11 au 12 décembre, mais le corps n'a été découvert que six jours plus tard, sous un lit, a indiqué le magistrat de permanence du parquet de Tours. "Nous avons relevé 28 coups de couteau, tous en direction du tronc même si tous n'étaient pas mortels", a précisé le magistrat, ajoutant que le mobile n'était à ce stade "pas connu". Le suspect, qui était arrivé en France en 2017 pour étudier mais dont le visa avait expiré, a été interpellé le 17 décembre. Il a reconnu les faits et a été mis en examen et écroué deux jours plus tard.

Une dispute aurait éclaté entre les deux hommes. La victime, un ancien directeur de magasin Monoprix, hébergeait le jeune Ivoirien depuis peu de temps dans son appartement. Selon La Nouvelle République, "une dispute aurait éclaté dans la nuit du 11 au 12 décembre" et "le quinquagénaire aurait demandé au jeune homme de quitter son appartement". Selon une source proche du dossier, la victime, qui proposait à des migrants de les accueillir à son domicile, avait fait l'objet récemment d'un signalement auprès des services de la protection de l'enfance.