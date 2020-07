Indre-et-Loire : l'enfant de 6 ans porté disparu retrouvé mort dans un lac

Dénouement tragique dans l'affaire de l'enfant porté disparu en Indre-et-Loire depuis lundi. Le corps du garçon a été retrouvé dans un lac par la brigade fluviale, en fin de matinée mardi. Une autopsie aura lieu mercredi à l'institut médico-légal de Tours pour confirmer les causes de la mort, mais les premières constatations sont compatibles avec une noyade. Une enquête est désormais ouverte pour homicide involontaire.

L'éducateur avait perdu sa trace

"De nombreuses auditions sont en cours pour déterminer les faits", a précisé Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours. Les personnes entendues ne sont pas placées en garde à vue, selon le parquet.

Les faits se sont produits à Château Lavallière. D'après les informations d'Europe 1, l'enfant âgé de 6 ans, placé à l'aide sociale à l'enfance, était en sortie de groupe avec son foyer quand son éducateur a perdu sa trace vers 18 heures. Selon nos informations, il s'agissait d'une sortie d'un groupe de 6 enfants ayant entre 6 et 14 ans. Depuis lundi, un hélicoptère, des plongeurs et des équipes pédestres et cynophiles étaient mobilisés pour le retrouver.