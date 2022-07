Incendies : l'impressionnante flotte aérienne de la France

Plus de 7.800 hectares de végétation ont déjà brûlé en Gironde ou les feux ne sont toujours pas fixés. Près de la dune du Pilat, à La-Teste-de-Buch, la situation se stabilise malgré tout, selon la préfecture. Pour l'incendie de Landiras, la thèse criminelle est privilégiée, d'après le parquet, même si aucune garde à vue n'est en cours. C'est au total 9.000 hectares qui sont partis en fumés. La situation reste également sous surveillance dans les Bouches-du-Rhône. Face à tous ces incendies, les secours mobilisent de nombreux moyens.

Douze Canadairs et trois Beechcraft

La France est l'un des leaders européens et même la mieux dotée en matière de flotte aérienne : 25 avions au total, la plupart situés sur la base de Nîmes-Garons. Mais chaque été, certains sont détachés automatiquement, notamment en Corse ou dans le Sud-Ouest, pour une meilleure réactivité en cas d'incendie dans ces régions.

Sur ces 25 avions, douze sont des Canadair, le plus gros bombardiers d'eau, facilement reconnaissable à ses bandes jaune et rouge. Sept ont d'ailleurs été dépêchés en Gironde, tout comme les trois Dash que possède la France, ces gros avions pouvant contenir 10.000 litres d'eau et deux fois plus rapides que le Canadair, capable de relier Nîmes à Bordeaux en seulement une heure.

Ajoutez à cela ces trackers de vieux avions reconvertis trois Beechcraft utilisés pour la reconnaissance, mais aussi de nombreux hélicoptères permettant d'assurer des largages d'eau dans les zones les plus difficiles d'accès. Et sur Terre, 2.500 personnes prêtes à intervenir sur les feux de forêt, sans compter les réservistes.

Ils sont près de 1.300 pouvant être appelés à tout moment, un contingent de taille. C'est pour cela que la France est parfois appelée à l'aide. Dans le passé, elle a déjà envoyé des avions et du personnel dans différents pays européens, mais aussi en Australie.