Incendie à Bobigny : le bilan s'alourdit à quatre morts

Une quatrième personne est décédée vendredi des suites de ses blessures, au lendemain d'un incendie dans un immeuble de la cité Paul-Éluard de Bobigny, en Seine-Saint-Denis,indique une source proche de l'enquête.

Outre cette quatrième personne, une femme de 20 ans et deux fillettes, l'une de 3 ans et l'autre "entre 5 et 7 ans", sont mortes jeudi soir dans cet incendie qui s'est déclaré au premier étage d'un immeuble d'habitation de 18 étages. Cinq personnes ont également été blessées.

Un incendie dans un appartement. Le feu est parti vers 21h30 d'un appartement de 100 m2 du premier étage de cet immeuble d'habitation de 18 étages situé dans le centre de la préfecture de Seine-Saint-Denis, en proche banlieue parisienne. Jeudi soir, les trois victimes avaient été découvertes "à proximité ou dans l'ascenseur" de cet immeuble d'habitation, a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), "intoxiquées par les fumées".

Des travaux de réhabilitation. "L'immeuble n'était pas insalubre", a affirmé le maire (UDI) de Bobigny, Stéphane de Paoli, précisant que les victimes sont en cours d'identification et que l'hypothèse d'un "accident domestique" était pour l'heure privilégiée. Le parquet de Bobigny a confié l'enquête à la police judiciaire du département.

Dans un communiqué vendredi, le bailleur social de l'immeuble, Seine-Saint-Denis Habitat, souligne que l'édifice avait fait récemment "l'objet de travaux lourds de réhabilitation de plusieurs millions d'euros" et que ses installations électriques étaient "en bon état". Seine-Saint-Denis Habitat ajoute qu'une entreprise avait vérifié en novembre 2018 "la conformité des installations incendie" qui ont "bien fonctionné" jeudi soir.