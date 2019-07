Guyane : trois militaires décèdent "accidentellement" au cours d'une opération anti orpaillage

Trois militaires engagés dans une opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal dans une zone isolée du sud-ouest guyanais y ont trouvé la mort "mercredi" en cours de journée, a indiqué mercredi soir à l'AFP (jeudi à Paris), le parquet de Cayenne.

Le parquet, confirmant une information de Guyane la 1ere, invoque "une cause accidentelle" pour expliquer ces trois décès sans plus de précision. "La cause accidentelle est certaine. Il s'agit du seul élément sur lequel je puisse m'avancer; (...) les difficultés de communication avec le terrain ne me permettent pas, en l'état, d'avoir le moindre détail sur les évènements", a déclaré mercredi soir à l'AFP le procureur adjoint de Cayenne, Jean-Claude Belot. La zone du drame est une zone isolée en forêt du secteur "Saint-Jean/Abounami", selon le parquet, sans voie terrestre vers le littoral et sans réseau téléphonique.

Sollicités mercredi soir par l'AFP, la préfecture de Cayenne, le commandement de la gendarmerie et les forces armées de Guyane n'ont pas immédiatement donné suite.