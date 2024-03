Gironde : une enseignante suspectée de violences sur des enfants de maternelle

Une enquête pour violences a été ouverte visant une enseignante de maternelle en Gironde, soupçonnée d'avoir giflé des enfants et de leur avoir tiré les oreilles, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Cette enquête pour "violences volontaires sans ITT sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" a été confiée à la cellule contre les atteintes aux personnes et à l'enfance (Cape) de la gendarmerie d'Arcachon, a déclaré à l'AFP le parquet, confirmant des informations du quotidien Sud Ouest.

L'institutrice a été "suspendue à titre conservatoire le temps de l'instruction"

Selon le journal, au moins quatre plaintes ont été déposées par des familles d'élèves faisant état de "violences physiques et psychologiques" de la part d'une institutrice à Belin-Béliet, une petite ville de 5.500 habitants, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Des blessures à une oreille auraient été constatées sur deux enfants, ainsi que des comportements perturbés de la part de certains élèves, comme des terreurs nocturnes.

L'institutrice en question a été "suspendue à titre conservatoire le temps de l'instruction", a déclaré le rectorat de Bordeaux à l'AFP. Selon l'administration, les déclarations des parents d'élèves ont été prises "très au sérieux" et la situation est "très suivie" par la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN). "Afin d'accompagner l'école dans cette circonstance et afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants, un inspecteur et un psychologue de l'Éducation nationale se rendent sur place", a ajouté le rectorat.