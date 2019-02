"Gilets jaunes" : un homme pénètre dans la rédaction de Ouest-France avec un marteau

La manifestation des "gilets jaunes", samedi au Mans, a été marquée par de nombreuses dégradations. La permanence du député de la Sarthe Damien Pichereau (LREM) a été complètement "saccagée", le mur du commissariat tagué, un policier légèrement blessé, sans compter les feux de poubelles et les nombreuses vitrines brisées. Comme par exemples celles de la rédaction du journal Ouest-France.

Un homme encagoulé parvient à entrer. Aux alentours de 16 heures, "des individus ont brisé toutes les vitrines du journal, détruit le boîtier du digicode et l’un d’entre eux, encagoulé, a réussi à pénétrer jusqu’à l’intérieur de l’accueil. Brisant toutes les vitres sur son passage" avec un marteau, relate le quotidien dimanche.

Manifestation des Gilets jaunes au Mans : un individu encagoulé a attaqué les vitrines de l’agence Ouest-France à coups de marteau, et tenté de s’introduire dans la rédaction https://t.co/bHawvYKx4Npic.twitter.com/zWAkema4OW — Thomas Bronnec (@thomas_bronnec) 16 février 2019

Une plainte déposée. Si aucun des cinq salariés présents n'a été blessé, "ce sont bel et bien à des symboles - la démocratie et la liberté de la presse - auxquels on s’est attaqué", déplore encore le journal, qui annonce son intention de porter plainte.