Fumigènes, banderole et tabassage : une bande sème la panique au concert de Jul à Bercy

C'est une irruption dans une salle de concert, quatre ans jour pour jour après l'attentat du Bataclan. Mercredi, dans la soirée, plusieurs dizaines d'hommes cagoulés, capuche sur la tête et habillés en noir, ont envahi l'AccorHotels Arena (anciennement Bercy) et créé la panique parmi les milliers de fans du rappeur marseillais Jul, qui faisait salle comble.

Ils ont tiré des fumigènes dans la foule et passé à tabac des spectateurs qui arboraient le logo de l'OM, club dont le chanteur est un grand fan. Le déploiement d'une banderole "Marseille Not Welcome" laisse peu de doutes quant à leur souhait de revendiquer la capitale comme un terrain hostile aux Marseillais.

Quel honte à ces supporters parisiens venu gâcher la fête pour le concert de Jul ce soir à Bercy...

Frapper des familles, enfants qui portent le maillot de l'OM mais vraiment dans quel monde on vit et force au 300 personnes qui n'ont pas pu rentrer @jul



pic.twitter.com/23j0JxMTpu — MGDC KING (@MgdcKing) 14 novembre 2019

La sécurité pointée du doigt

Rapidement débordée, la sécurité a fermé les portes, empêchant 300 fans du chanteur d'entrer dans la salle alors même qu'ils avaient payé leur billet, parfois un an à l'avance. L'une d'entre eux, Sophie, témoigne de la panique ambiante au micro d'Europe 1 et pointe du doigt le dispositif déployé : "On a eu peur, des filles pleuraient, il y avait des enfants... Avec les attentats, c'est très grave que l'AccorHotels Arena ne mette que deux vigiles aux portes pour des concerts. Quand on voit que la bande est entrée aussi facilement, sans se faire contrôler, on se dit que n'importe qui peut rentrer pendant que nous, on est dans la salle."

Déjà des incidents à Valenciennes en 2015

Ce n'est pas la première fois que l'amour de Jul pour le maillot phocéen génère des tensions. En 2015 déjà, un "Vive Marseille" lâché au micro lors d'un concert à Valenciennes, dans le Nord, avait déclenché une cohue, du fait des "séquelles" de l'affaire VA-OM. Une personne avait été grièvement blessée.

Quatre ans plus tard, malgré les bagarres qui ont émaillé son concert, le rappeur a continué son show, remerciant à la fin son public comme si de rien n'était. Il a simplement posté une photo de lui et de ses amis dans les loges après l'événement, sans faire référence aux incidents.

Aucune arrestation n'ayant eu lieu, difficile de dire si les fauteurs de troubles sont des habitués du Parc des Princes, ou de simples sympathisants du PSG venus faire le coup de poing. Dans un bref communiqué publié sur Twitter, le Collectif ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters du club de la capitale, a démenti jeudi avoir une quelconque responsabilité dans ces tristes événements.

Dans la soirée de mercredi, certains membres du CUP s'étaient rendus devant le Bataclan pour rendre hommage aux victimes du 13-Novembre.