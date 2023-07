Fraude fiscale : le jour où Hervé Falciani, ex-employé de HSBC, a commis le «casse du siècle»

PODCAST

Lorsqu’un employé de la filiale suisse de la banque HSCBC révèle au grand jour un fichier contenant pas moins de 100.000 évadés fiscaux potentiels, l’affaire éclate dans le monde entier. L’informaticien de HSBC est-il le lanceur d’alerte qu’il prétend être, ou plutôt un opportuniste cherchant à se faire de l’argent facile ? Dans le podcast “Dangereux Millions”, les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet ont mené l’enquête sur les données ultraconfidentielles dévoilées par Hervé Falciani en 2008.

Le 22 décembre 2008, à Genève, tandis que les chalets du marché de Noël sont en train de fermer, la procureuse Laurence Boillat interroge un suspect. L’homme, un brun aux yeux noisette,se dénomme Hervé Daniel Marcel Falciani. Il est né à Monaco, a la nationalité française, et cela fait alors une dizaine d’années qu’il s'est installé en Suisse. Il s’agit d’un ingénieur en informatique de la banque HSBC à Génève. Au sein d’un établissement où tout est crypté pour garantir le secret bancaire à la clientèle, son rôle est déterminant.

Pourtant, s’il se trouve dans les bureaux de la police cantonale avec une magistrate ce jour-là, c’est parce que la police suisse reçoit depuis plusieurs mois des tuyaux le concernant. Les renseignements secrets soupçonnent Hervé Falciani de tentative de vente de données bancaires, un crime considéré comme de la haute trahison en Suisse. Mais face à cette accusation, Hervé Falciani nie en bloc. Après des heures d’audition, la magistrate ne parvient pas à obtenir de lui la vérité.

A 23 heures, la procureuse craque. Elle sent qu’elle n’arrivera à rien. Hervé Falciani lui dit que sa femme et sa fille de trois ans l’attendent à la maison, et qu’en cette période de Noël, il aimerait être auprès des siens. Laurence Boillat le laisse repartir chez lui, non sans lui avoir fait promettre de revenir le lendemain matin, à 9h30, pour la suite de l’interrogatoire. L’informaticien la remercie et enfourche sa trottinette. Sa cavale vient de commencer.

A peine arrivé chez lui, Hervé Falciani fait comprendre à son épouse qu’ils doivent partir rapidement. Il a juste le temps de réserver une voiture de location sur Internet, puis toute la famille prend la route. Après quelques minutes de route, il passe la frontière sans problème. Lorsque Laurence Bouillat réalise que son suspect lui a glissé entre les doigts en constatant son absence le lendemain, Hervé Falciani est déjà en France. Et l’informaticien ne perd pas de temps : il veut donner les dossiers confidentiels en sa possession à l’administration fiscale française…

Pour découvrir la suite de l'enquête sur l'affaire des évadés fiscaux, retrouvez l'épisode 5 de "Dangereux Millions" sur votre plateforme d'écoute préférée.